طبرق تستضيف ملتقى «المعلم المتميز»

أقامت الجمعية الليبية للجودة بطبرق بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بطبرق ومكتب التدريب بجامعة طبرق ملتقى جائزة المعلم المتميز لعام 2018، وذلك بدعوة عدد من المعلمات الفائزات بالجائزة على مستوى ليبيا وعرض تجاربهن في هذه المسابقة للاستفادة من مشاركتهن، وكان اللقاء بمدرج كلية العلوم بجامعة طبرق.

وقال يوسف قناوي مدير مكتب التدريب بالجامعة اليوم الجمعة لـ«بوابة الوسط» إن «اللقاء كان مميزًا وعرضت الفائزات أفكارًا مميزة تم تنفيذها في مدارسهن وهى مدارس عامة، موضحًا أن المشاركات قمن بهذه المبادرات بأقل الإمكانات المادية ولكن بفكر وحماس منقطع النظير».

وقدم قناوي «الشكر لجامعة طبرق والمؤسسة الليبية للبحوث والدراسات والتنمية والمعلمات اللاتي حضرن الملتقى، وهن: إيمان صالح بشاشة من بنغازي وأمل سالم بوهدمة من البيضاء وسالمين عبدالله يوسف من الأبيار».

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