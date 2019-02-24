الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تأذن باستئناف مشروع العنونة البريدية

أذن رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، محمد الفنطازي، لشركة بريد ليبيا، باستكمال تنفيذ مراحل مشروع العنونة البريدية.

وأكدت شركة بريد ليبيا، أن الأيام القادمة ستشهد توقيع اتفاقية تعاون مشترك، بين الشركة ومركز تقنية المعلومات، التابع لهيئة الاتصالات.

وأشارت الشركة إلى أن مركز تقنية المعلومات سيقوم بتنفيذ المشاريع الخاصة بالعنونة البريدية، وبناء تطبيقات لإدارة قواعد بيانات المشروع، وتأسيس منصة عمل للربط البيني بتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة ، موضحة أن النشاط الملحوظ في الكثافة السكانية في ليبيا، يتطلب وضع نظام لتسمية الشوارع وترقيم الأملاك في كل المدن، ليتسنى معرفة مختلف الأحياء وشوارع المدن بسهولة، من خلال نظام موحد لتسمية وترقيم جميع المناطق في ليبيا.

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