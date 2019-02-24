(شاهد الصور) عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية ببلدية جالو

جالو-العنوان

شهدت بلدية جالو اليوم الأحد، عودة الدراسة بمدارس التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال وبداية الفصل الدراسي الثاني.

وباشرت المدارس فتح أبوبها منذ ساعات الصباح الأولى لاستقبال المعلمين والطلبة الذين اصطفوا في طوابير الصباح للعودة إلى مقاعدهم الدراسية.

وقال مدير مكتب التعليم الأساسي بجالو عبدالهادي التواتي أن أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة التحقوا بمدارسهم اليوم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشاد التواتي بدور مديرو المدارس والمعلمين على انضباطهم وأداء أعمالهم بالشكل المطلوب والذي يعبر عن المسؤولية التي لديهم.

وأشار إلى أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحاول مراقبة التعليم بجالو بتذليل كافة الصعاب والمشاكل والعراقيل التي توجه العملية التعليمية بجالو.

يشار إلى أن اليوم الاحد شهد انطلاق الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية بمدن وقرى ليبيا.

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