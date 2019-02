المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع رئيس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة لمتابعة أعمال الشركة وأبرزها المشاريع المتأخرة في الجنوب.

وناقش الاجتماع الأزمات التي تواجه محطة أوباري الغازية بالإضافة لأعطال الشبكة العامة.

