عضو النواب عن مرزق: قوات حفتر أعدمت سبعة عشر شخصا في مرزق

قال عضو مجلس النواب الليبي عن مرزق، محمد لينو؛ إن قوات اللواء المتقاعد خلفة حفتر، أعدمت سبعة عشر شخصا، منذ اقتحامها لمدينة مرزق جنوب ليبيا، وحتى الآن.

وأوضح لينو في تصريح خاص بقناة ليبيا الأحرار، أن قوات المتقاعد حفتر، مدعونة بعناصر المعارضة السودانية، حرقت عددا من المنازل، ودمرت عددا آخر من مزارع المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه العناصر سرقت 104 سيارة تعود لمدنيين من السكان.

وحمل لينو آمر غرفة عمليات الكرامة عبدالسلام الحاسي، المسؤولية القانونية، لما يحدث في مدينة مرزق، مشيرا إلى أنهم قدموا تقريرهم إلى المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي وعدهم بالتواصل مع كافة الأطراف، وفتح تحقيقات في الحادثة، وفق قوله.

وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد أعلنت أمس الجمعة، اقتحام مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا، إثر معارك مع قوة حماية الجنوب من التبو.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لحفتر، أن قوات الأخير بسطت سيطرتها على مرزق ضمن عمليات تطهير الجنوب، وأنها صادرت آليات وأسلحة من العصابات التشادية، وأنها أسرت العديد منهم.

ودعت قوات حفتر أهالي مدينة مرزق إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم نشر تحركات القوات، وأنها مستمرة في مطاردة فلول المرتزقة والإرهابيين.

وقال مصدر محلي من مدينة مرزق، لـموقع عربي21، إن قوات حفتر دمرت بعض ممتلكات التبو وصادرت أموالا وسيارات، مضرمة النار في مساكن أخرى.

وأكد المصدر انسحاب قوة حماية الجنوب من قوات التبو إلى مواقع صحراوية مجهولة.

يشار إلى أن قوات حفتر كثفت منذ ثلاثة أيام هجومها البري والجوي على مدينة مرزق، انطلاقا من منطقة غدوة جنوب سبها

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