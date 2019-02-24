أول انتشار لدوريات النجدة في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، أمس السبت، بدء انتشار الدوريات الراجلة التابعة لقسم شرطة النجدة لأول مرة في شوارع العاصمة طرابلس.

وأشارت المديرية في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن سرية مُكافحة الشعب رافقت دوريات شرطة النجدة في أول ظهور لها.

كما أوضحت مديرية أمن طرابلس أن انتشار هذه الدوريات جاء تنفيذاً لخطة أمنية مُعدّة مُسبقاً.

ونشرت المديرية صوراً أظهرت التزام عناصر شرطة النجدة المُشاركين في هذه الحملة بالزي الرسمي وتواجدهم بشكل كثيف في ساحة الشهداء وسط طرابلس.

وتفقّد مسؤولو قسم النجدة الدوريات الراجلة أثناء انتشارها في مراكزها للاطلاع على سير عملها في أول ظهور لها، بحسب المديرية.

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