الحكم المحلي تقيم منتزهات بمنطقة سوق الجمعة بدون علم مجلسها البلدي

تقدم عدد من اهالي منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس بشكوي لرئيس المجلس الرئاسي جراء القيام بتنفيذ عدد من المنتزهات داخل المنطقة والتي تم التعدي فيها علي اراضي ملك عام وخاص.

وأضافوا نفذت شركة الخدمات العامة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي منتزهات وقالوا تم التواصل مع المجلس البلدي سوق الجمعة غير انه نفي علاقته بهذه المنتزهات ومؤكداً عدم منحه تراخيص الإنشاء.

” الاقتصادية ” تواصلت مع عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف والذي نفي اعطاء اي تصاريح بالبناء قائلاً هذه مشاريع لم نعلم بها من قبل وزارة الحكم المحلي ونعتقد ترجع تبعيتها لشركة الخدمات العامة.

وأضاف لا نمانع بمثل هذه المشاريع ولكن الامر يتطلب ان يكون لدي المجلس علم مسبق وعلي الجهات المنفذة ان تراعي حرمة ملكية بعض الاراضي للمواطنين .

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