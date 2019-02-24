ضبط 300 ألف قرص ترامدول في إجدابيا

إجدابيا-العنوان

تمكن جهاز مكافحة المخدرات إجدابيا، اليوم الأحد، من ضبط 300 ألف قرص من مخدر الترامدول كانت مخبئة على متن شاحنة قادمة من سبها.

وقال رئيس جهاز مكافحة المخدرات إجدابيا الرائد إدريس اذويب أن الشاحنة تم ضبطها بالقرب من جزيرة طبرق، بعد ورود معلومة من أحد المصادر الموثوقة، وتم ضبط الشاحنة بعد نصب كمين محكم من قبل أعضاء التحريات التابع للجهاز.

أوضح اذويب أن الشحنة التي تم ضبطها يصل عددها إلى 300 ألف حبة ترامدول كانت مخبئة على متن شاحنة قادمة من مدينة سبها ومتجهة إلى طبرق.

وأضاف اذويب أنه تم ضبط السائق وهو ليبي الجنسية وسيتم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن الجهاز تمكن الفترة الماضية من ضبط شاحنة أخرى تحمل على متنها 100 ألف قرص ترامدول كانت متجهة إلى طبرق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية