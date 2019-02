المتوسط:

أثنى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الأحد، على مستوى التنسيق والتشاور بين تونس ومصر، حول ملف التسوية السياسية بليبيا في إطار المبادرة الثلاثية لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

وقالت الرئاسة التونسية إن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأفاق التسويات السياسية للأزمات التي تعصف بالمنطقة لاسيما في ليبيا، كما تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس فعاليات القمة العربية أواخر شهر مارس القادم.

The post الرئيس المصري يناقش مع نظيره التونسي الملف الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية