الصحة العالمية: زيادة انتشار الأمراض المعدية في ليبيا

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا انتشار الأمراض المعدية في ليبيا في بيان انتشار أمراض معدية مثل داء الليشمانيا الجلدي والسل (TB) والإسهال المائي الحاد (AWD) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARI).

وأكد المكتب إن “المرافق الصحية لا تزال تواجه هجمات متواصلة تزيد من محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية”.

وأعلن المكتب أنه “بدعم من مكتب المساعدة الخارجية للكوارث في الولايات المتحدة (OFDA) أنشأت منظمة الصحة العالمية (WHO) أربعة فرق طبية متنقلة للطوارئ، تم نشرها في بنغازي واجدابيا وترهونة وتاورغاء وبني وليد من أجل الاستجابة لاحتياجات العائلات النازحة واللاجئين الاجانب والمجتمعات المضيفة الفقيرة”.

