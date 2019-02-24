السيسي: ترك النزاع بليبيا دون تسوية سياسية تقصيرا ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة

انطلقت بمدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الأحد، فاعليات القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار”فى استقرارنا نستثمر“.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، فى كلمته التى يلقيها بالجلسة الافتتاحية للقمة، إن ترك النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن بدون تسوية سياسية يمثل تقصيرا ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف السيسي، ” هناك العديد من المخاطر التى تحاصر الأمم العربية والأوروبية، وأولها الإرهاب البغيض الذى ينتشر كالوباء اللعين، الإرهاب وباء ينتشر فى العالم، ويسحب من استقرار الشعوب، شعوب المنطقة تعانى، بسبب ظاهرة الإرهاب، الذى طرحت مصر رؤيتها كثيرًا من أجل مواجهته، ولكن العديد لم يستمع، وواصلت مصر مساعيها وتقديم الدلائل حتى اقتنع الجميع بالتحذير الدائم“.

كما دعا السيسي، إلى تعاون أوروبي عربي للحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على أن تفاقم ظاهرة الهجرة وتنامي الإرهاب أبرز التحديات الأمنية.

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