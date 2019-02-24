الأمم المتحدة تنظم ورشة عمل للعاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، تنظيم ورشة عمل بالعاصمة طرابلس لاستعراض محتوى دليل تدريبي موجه للعاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل تم إعداده بالشراكة مع وزارة العدل.

وأوضحت البعثة الأممية، عبر موقعها الرسمي، أن الورشة التي تنطلق في إطار البرنامج المشترك للشرطة والأمن، تم تنظيمها بمقر ديوان جهاز الشرطة القضائية بالعاصمة طرابلس، بمشاركة رئاسة الجهاز واللجنة الفنية المختصة بمراجعة وتطوير المناهج و ومدراء الإدارات، لافتة إلى أن هذا الدليل كان قد أعد وفقاً للتشريعات الوطنية الليبية وأفضل الممارسات الدولية بهدف تعزيز قدرات العاملين في جهاز الشرطة القضائية في جميع أنحاء البلاد.

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