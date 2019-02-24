تعرف على تفاصيل خطة البنك الدولي الجديدة لدعم ليبيا

كشفت مجموعة البنك الدولي، عن استراتيجية جديدة لدعم ليبيا تتركز على استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز التعافي الاقتصادي، لإنجاح المساعي الجارية من أجل السلام.

وأوضح البنك الدولي، في تصريحات نشرتها مواقع صحافية، أن الاستراتيجية الجديدة التي وضعت تلبية لطلب من حكومة الوفاق، تستند إلى الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في العمل مع البلدان التي تعاني عدم الاستقرار، وهي تهدف إلى تلبية الأولويات الملحة، وفي الوقت ذاته إرساء الأساس للتعافي وإعادة الإعمار في المستقبل، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة نهج مجموعة البنك الدولي في دعم الشعب الليبي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ويتمثل أحد الهدفين الرئيسيين لهذه المذكرة في دعم إدخال تحسينات ملموسة في الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال استعادة سبل الحصول على إمدادات كهرباء منتظمة، يمكن التعويل عليها وخدمات ذات جودة للتعليم والرعاية الصحية.

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