بلدية بنغازي تتابع التجهيز للملتقى الوطني

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجوارى، اليوم الأحد، مع نائب اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني بالقاسم مادي دربوك وأعضاء اللجنة، وذلك في إطار التجهيز للملتقى الوطني الذي سوف يتم إقامته خلال منتصف شهر مارس القادم في داخل ليبيا بهدف توحيد كافة الجهود الوطنية من أجل الخروج برؤية للمرحلة القادمة للدولة.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، أنه تم خلال اللقاء مُناقشة سُبل إنجاح هذا الملتقى بما يخدم المصلحة العامة، حيث أكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على دعمه للملتقى الوطني وأن الحل يكون من خلال الليبين أنفسهم إذا ما توفرت لديهم الإرادة والعزيمة، مع التأكيد على الثوابت الوطنية وعلى الدور الريادي الذي قامت به القوات المسلحة العربية الليبية في حماية الوطن والقضاء على الجماعات الإرهابية، وتحقيق الأمن والأمان.

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