المرأة في جالو.. عزمٌ على البناء والتطوير

احتفلت جمعية النهضة النسائية الخيرية في مدينة جالو بذكرى مرور 15 عاماً على تأسيسها وانطلاق نشاطها منذ سنة 2005 دون توقف.

ونظّم الحفل المنتسبات للجمعية في ختام دورة أقامتها الجمعية للتعليم والتدريب على المشغولات اليدوية والتي استمرت على مدار سنة ونصف.

وتخلل الحفل العديد من الكلمات من قبل داعمي ومؤسسي الجمعية والمجلس التسييري لبلدي جالو الذين أثنوا على المجهودات التي تقوم بها المرأة في جالو.

وأقامت الجمعية معرضا للمشغولات اليدوية والتطريز والحياكة المعروفة بـ”الكوروشي”، يـستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترتين الصباحية والمسائية، كما خصصت الجمعية اليوم الأخير للعائلات وربات البيوت.

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