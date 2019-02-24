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لجنة تحصر الأضرار في مدينة درنة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زارت لجنة حصر الأضرار التابعة للهيئة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة المؤقتة، الأحد، مدينة درنة لتقييم حجم الأضرار بمنطقتي المدينة القديمة والمغار.

ورافق اللجنة مسؤول الإسكان والمرافق ومجموعة من المهندسين، بهدف الوقوف على المناطق التي تعرضت للدمار نتيجة حرب الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية.

وقال مدير مكتب عميد بلدية درنة سالم الظافري، لقناة “218NEWS”، إن المدينة تعاني من دمار كبير جدا، معربا عن أمله في وقوف الحكومة المؤقتة بجانبها لتعود إلى سابق عهدها.

من جهتها دعت المهندسة زوبيدا قدور، عضو باللجنة المكلفة من إسكان المرافق، أهالي منطقتي المدينة القديمة والمغار إلى عدم ترميم وصيانة منازلهم إلا بعد أخذ الإذن من إسكان المرافق والتأكد من أن هذه المنازل تصلح للسكن بعد الترميم حفاظا على سلامتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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