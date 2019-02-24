وكيل داخلية الوفاق يدعو إلى التعاون لسد الطريق أمام العابثين بأمن الوطن

دعا وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، خالد مازن، إلى ضرورة تعاون الجميع، لسد الطريق أمام العابثين، لكي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

وجاء ذلك خلال افتتاح وكيل وزارة الداخلية مقر مديرية أمن تاجوراء، صباح اليوم الأحد، بحضور مدير أمن تاجوراء يوسف عكريم، وأعضاء المجلس البلدي تاجوراء، وأعيان وحكماء المنطقة، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين بالوزارة.

وقال مازن خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بمقر المديرية، إن هذا اليوم يعد يوما مهما لوزارة الداخلية ولمنتسبيها، مثنياً على العمل الذي بذل من أجل دعم هذا الصرح الأمني، لإرساء الأمن والأمان داخل منطقة تاجوراء.

من جهته أكد مدير أمن تاجوراء، يوسف عكريم، على أن افتتاح مقر مديرية أمن تاجوراء، هو نتاج الجهد الذي بذله أعضاء ومنتسبو المديرية.

وأوضح عكريم أن دور المديرية يأتي في المقام الأول لحفظ الأمن والاستقرار داخل المنطقة، مشدداً على ضرورة التعاون بين جميع منتسبي المديرية، والأجهزة الأمنية، من أجل أن ينعم المواطن بالأمن داخل المنطقة.

وحث مدير أمن تاجوراء منتسبي المديرية، على بذل المزيد من الجهد، وأداء المهام الموكلة لهم، على الوجه الصحيح.

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