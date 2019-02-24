وزير تعليم الوفاق والسفير التركي يبحثان إمكانية تدريس اللغة التركية في الجامعات الليبية

بحث وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، والسفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، إمكانية افتتاح أقسام للغة التركية في الجامعات الليبية، إضافة إلى افتتاح مدرسة تركية تدرس المنهج الليبي.

وتناول الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد، بمقر ديوان وزارة التعليم بطرابلس، عودة الشركات التركية إلى ليبيا لاستكمال مشاريع المؤسسات التعليمية المتوقفة.

وناقش اللقاء الذي حضره مدير مكتب التعاون الدولي، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، أوجه التعاون والشراكة بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بإعداد برنامج ماجستير للطلبة المعيدين بكلية التمريض بجامعة طرابلس، فضلا عن مناقشة المنح المقدمة من الجانب التركي في مجال التعليم العام والعالي.

واتفق الجانبان على تجهيز المعاهد التقنية والفنية، أحمد شوقي ومعهد نصرالدين القمي، إلى جانب تدريب مدربين ليبين بهذا الشأن، خلال الفترة القريبة القادمة .

وأكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة عودة الشركات التركية، والمشاركة في مشروع إنشاء مدارس بديلة للمدارس المتهالكة والصفيح التي تطلقها وزارة التعليم.

من جانبه أبدى السفير التركي، رغبة واستعداد بلاده للتعاون مع وزارة التعليم الليبية، مبينا أن بلاده تشجع الشركات التركية على العودة إلى ليبيا.

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