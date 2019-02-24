بريطانيا تتطلع إلى تطوير علاقات التعاون وتفعيل المعاهدات السابقة مع ليبيا

أعربت الحكومة البريطانية، عن تطلعها إلى تطوير علاقات التعاون وتفعيل المعاهدات السابقة في كافة المجالات مع ليبيا، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك على لسان المبعوث التجاري لرئيسة وزراء المملكة المتحدة السير هنري بدلينحهام، خلال لقائه ظهر اليوم الأحد، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق في طرابلس بحضور السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن المبعوث البريطاني «أكد خلال اللقاء تطلع بلاده لتعزيز وتطويرعلاقات التعاون مع ليبيا في كل المجالات، والعمل على زيادة معدل التبادل التجاري، وتفعيل المعاهدات السابقة، ومنها مشاريع قطاعات الصحة، التعليم، الطاقة، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين».

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن معيتيق ناقش مع مبعوث رئيسة وزراء المملكة المتحدة السير هنري بدلينحهام «أوضاع الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في بريطانيا وتسهيل إجراءتهم». وأضافت أنه «تم الاتفاق على الاستمرار في عقد الاجتماعات بين المختصين من البلدين بشكل دوري لتحديد أولويات المشاريع التي سيتم البدء فيها».

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