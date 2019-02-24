تفاصيل لقاء معيتيق مع المبعوث التجاري البريطاني

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأحد، مع المبعوث التجاري لرئيسة وزراء المملكة المتحدة هنري بدلينحهام، وبحضور سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكير.

وأكد المبعوث خلال اللقاء تطلع بلاده لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كل المجالات، والعمل على زيادة معدل التبادل التجاري، وتفعيل المعاهدات السابقة، ومنها مشاريع قطاعات الصحة، التعليم، الطاقة، بما يخدم مصلحة البلدين، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في عقد الاجتماعات بين المختصين من البلدين بشكل دوري لتحديد أولويات المشاريع التي سيتم البدء فيها.

كما ناقش معيتيق مع مبعوث رئيسة الوزراء أوضاع الطلبة الليبيين الموفدين لدراسة في بريطانيا وتسهيل إجراءتهم.

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