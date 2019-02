المتوسط:

قامت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، بإصدار تقرير حول الحوادث اليومية صادر عن الخطة الأمنية رقم (4) لتأمين مدينة بنغازي، التي أطلقها وزير الداخلية، المستشار، إبراهيم بوشناف، منذ بداية عملها في 21 ديسمبر 2018 وحتى 21 يناير 2019 ميلادي.

وصدر التقرير في 25 صفحة، حيث أظهر تمكن الخطة الأمنية رقم (4) من إنجاز 120 قضية خلال شهر واحد فقط، داخل مدينة بنغازي.

