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تحذير لأهالي وادي الربيع من “سيل جارف”    

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت مديرية أمن طرابلس المواطنين القاطنين بمنطقة وادي الربيع عين زارة من تداعيات السيل الجارف في وادي عين كعام وما قد يسببه من أضرار.

وأهابت المديرية في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، مساء الأحد، بساكني وادي الربيع لتوخي الحيطة والحذر والتعاون قدر الإمكان مع الهلال الأحمر وفرق الإنقاذ وتنفيذ تعليماتهم إن استدعى الأمر.

وتشهد أغلب المُدن الليبية طقساً مُتقلباً وأمطاراً غزيرة إضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة منذ مساء السبت، نتيجة مُنخفض جوي سبق وأن حذّر منه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وصدرت عدّة تحذيرات من قبل عدّة جهات رسمية من مخاطر عدم التزام سائقي المركبات الآلية بالضوابط المرورية والسرعة المُحددة للقيادة، خاصة في ظل الطقس المُتقلب والأمطار الغزيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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