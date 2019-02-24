هدية يطالب بفتح تحقيق في ملف تزوير الأرقام الوطنية

أعرب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، عن قلقه تجاه تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بشأن وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني وما جاء في رد مصلحة الاحوال المدنية بالخصوص.

وأكد هدية في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه وبناء على تلك التصريحات والردود يطلب من جميع الأجهزة الرقابية بالدولة الليبية والسيد النائب العام وعلى وجه السرعة مباشرة التحقيقات في الموضوع، نظرا إلى خطورة الأمر ومساسه بالأمن القومي الليبي”، قائلا “إن هذه التصريحات من شأنها التأثير على الشارع الليبي سلباً، كما قد تكون تصريحات غير دقيقة وغير مسؤولة والغرض منها أشياء أخرى تخدم مصالح شخصية ضيقة”.

كما طالب هدية، الجهات المذكورة بضرورة موافاة اللجنة وعلى وجه السرعة بنتائج التحقيقات بالخصوص.

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