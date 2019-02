شارك وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد خالد مازن في احتفالية افتتاح مقر مديرية أمن تاجوراء، صباح الأحد، رفقة مدير أمن تاجوراء المقدم يوسف عكريم، وعميد وأعضاء المجلس المحلي تاجوراء، وأعيان وحكماء بالمنطقة، بالإضافة إلى عدد من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين بالوزارة. ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة عن الوكيل في كلمة له خلال الحفل، تأكيده بأن هذا اليوم يعد يوم هام لوزارة الداخلية ولمنتسبيها بمناسبة افتتاح مقر مديرية أمن تاجوراء، مثنياً على العمل والجهد الذي بذل من أجل دعم هذا الصرح الأمني لإرساء الأمن والأمان داخل منطقة تاجوراء، مؤكداً على ضرورة تعاون الجميع لسد الطريق أمام العابثين لكي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، وفق قوله. من جانبه ألقى مدير أمن تاجوراء كلمة بهذه المناسبة أكد فيها بأن افتتاح مقر مديرية أمن تاجوراء هو نتاج الجهد الذي بذله أعضاء ومنتسبي المديرية، مؤكداً بأن دور المديرية يأتي في المقام الأول لحفظ الأمن والإستقرار داخل المنطقة، مشدداً على ضرورة التعاون بين جميع منتسبي المديرية والأجهزة الأمنية من أجل أن ينعم المواطن بالأمن داخل المنطقة، وحث منتسبيها لبذل المزيد من الجهد وأداء المهام الموكلة لهم على الوجه الصحيح.

The post وكيل الداخلية يُشارك في افتتاح مديرية أمن تاجوراء appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا