الارصاد تحذر من استمرار المنخفض الجوي مع امطار جيدة ورعدية بهذه المناطق

توقع خبراء بالارصاد في تقارير حول حالة الطقس في ليبيا ان تشهد الاجواء بقاء أغلب مناطق ليبيا الغربية والشرقية تحت تأثير منخفض جوي.

واكد الخبراء ان المنخض الجوي سيستمر مصحوب بكتلة هوائية باردة مع سقوط أمطار جيدة ومصحوبة بحبات البرد وزوابع رعدية.

وأشار الخبراء ان فرص هطول الأمطار سيستمر وبشكل متقطع حتى صباح يوم الثلاثاء.

وأضاف الخبراء ان درجات الحرارة تبقى منخفضة على أغلب مناطق ليبيا ومع توغل السحب الماطرة لتشمل الدواخل والمرتفعات الجبلية.

ونوه الخبراء إلى أن حدة هذه التقلبات ستبدأ تضعف وتقل بالتدريج بدايةً من ظهر يوم الثلاثاء وذلك بإبتعاد هذا المنخفض بالتدريج بإتجاه شرق أوروبا.

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