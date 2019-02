المتوسط:

أفادت «الشركة العامة للكهرباء» بـ خروج الوحدات البخارية الأولى والثانية والثالثة التابعة لمحطة الزاوية المزدوجة، نتيجة سرعة الرياح وانسداد لمداخل مياه البحر المتصلة بهذه الوحدات.

وأضافت دائرة الإعلام بالشركة، أنه وبخروج هذه الوحدات عن العمل، فإن المحطة فقدت ما قيمته أربعمائة ميجاوات من القدرات الإنتاجية بالمحطة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في العجز الشبكة وزيادة في ساعات طرح الأحمال.

وأشارت الدائرة، إلى أن العمل حالياً يجري من أجل محاولة تنظيف المداخل، مشيرة إلى أنه في حالة إستمرار هيجان البحر سينتج عن ذلك توقف للوحدات البخارية بمحطتي الخمس والخليج.

The post «الكهرباء»: خروج ثلاث وحدات بخارية عن العمل بمحطة الزاوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية