بعد عودتها للعمل ..الأجهزة الأمنية تحرر مخطوفين في سبها

تمكنت أجهزة الأمن في سبها من تحرير مخطوفين كانا في قبضة إحدى العصابات المسلحة في المدينة.

وقال مدير جهاز البحث الجنائي بسبها الرائد مختار علي السائح لقناة ليبيا، إن الجهات الأمنية كانت تتابع التحقيقات والتحريات حول مكان المخطوفين قرابة الشهرين.

وأوضح أن وحدات من مركز شرطة القرضة وجهاز الدعم المركزي والكتيبة مئة وستة عشر التابعة للجيش والبحث الجنائي، داهمت الموقع وحررت المختطفين وألقت القبض على الخاطفين.

وأضاف السائح أن المخطوفين في حالة صحية مستقرة، وأنه تم نقلهم إلى مركز سبها الطبي في حين باشرت الجهات المختصة في مركز شرطة القرضة التحقيقات مع المسلحين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا