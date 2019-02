تفاصيل اجتماع وزير «محلي الوفاق» ومدير إدارة المحافظات

المتوسط:

اجتمع صباح اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، وبحضور مستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبدالمجيد أبوغرارة ومدير إدارة المحافظات والبلديات صلاح فطح مع فريق عمل برامج.

ويأتي هذا الاجتماع، لعرض ومناقشة مقترح الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى 2020_2022 لقطاع النفايات الصلبة الذي قدم من خلاله الوزير، ووضع العديد من الملاحظات والمقترحات على هذا المقترح حتى تحقق هذه الخطة.

