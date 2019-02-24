الغريفة تُحرّك اقتصادها بمهرجان “المذاق الرفيع”

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يحاول شباب وبنات الغريفة تجاوز هذا الأوضاع عبر مهرجان “المذاق الرفيع” تُعرض فيه المنتجات المنزلية واليدوية لبيعها وتشجيع ربّات البيوت على البحث عن مصادر أخرى للدخل.

وجاء المهرجان الذي تم افتتاحه لأول مرة بكلية العلوم، شعار “تَذَوّق وتَسَوّق”، وقدمت سيدات البيوت المأكولات الشعبية بشتى أنواعها ضمن العديد من المشاركات.

وشملت المعروضات أصنافا من المأكولات ذات الطابع الشعبي شملت حلويات وموالح، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد فضلاً على أنها منتوجات محلية أسعارها متاحة للجميع.

وقال المشرف على المهرجان علي همة، إن المهرجان مكّن السيدات اللاتي لم يتحصلن على وظائف بالقطاع العام من إيجاد دخل لهن.

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