قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنَّ ظروف القوة القاهرة لا زالت موجودة في حقل الشرارة النفطي، إذ لم يتم تأمينه حتى الآن لرفعها.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن أنه استكمل السيطرة على حقل الشرارة النفطي. وأكد الجيش في بيان، أن قواته بسطت سيطرتها على حقل الشرارة، من دون أي اشتباكات، وأنها تقوم بتأمينه بالتنسيق مع إدارة الحقل.

