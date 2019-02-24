صنع الله يقول إنه يتعذر رفع حالة القوة القاهرة عن الشرارة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنه يتعذر رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي لاستمرار وجود ما سماها المجموعات المسلحة داخل الحقل.

وأضاف صنع الله في بيان مصور أنه يجب الإيفاء بشروط عدة لرفع حالة القوة القاهرة أبرزها خروج هذه المجموعات من حقل الشرارة، حيث أرهبت العاملين أكثر من مرة وقامت بأعمال غير قانونية ، مؤكدا التواصل مع جميع الجهات المعنية لضمان سلامة العاملين بمن فيها قيادة عملية الكرامة وتم إبلاغها بوجود هذه الجماعات المسلحة ومدها بصور لأوامر القبض الصادرة من مكتب النائب العام.

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