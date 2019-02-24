بعد نجاح مهمّتها في درنة.. إدارة البحث الجنائي تعود إلى مقرها في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عادت الإدارة العامة للبحث الجنائي، إلى مقرها في مدينة بنغازي، بعد المهمة التي كُلفت بها من قبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة “إبراهيم بوشناف” في تأمين مدينة درنة إبان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية على يد قوات الجيش .

وأشاد وزير الداخلية خلال مراسم الاستقبال، التي جرت لأعضاء الإدارة اليوم الأحد، في معهد تدريب الشرطة، بعمل الإدارة ضباطاً وضباط صف وأفراد، على التفاني في العمل والانضباطية ومؤازرة الجيش، مؤكدا أن المهمة لاقت استحسان أهالي درنة والحكومة وقادة الجيش .

وثمن الوزير، دور مديرية أمن درنة وإدارة الدعم المركزي المشاركين في تأمين المدينة .

وكرم “بوشناف”، مدير إدارة البحث الجنائي عقيد “صلاح هويدي” ورؤساء الأقسام والوحدات في الإدارة وكافة المنتسبين على نجاحهم في المهمة التي أوكلت إليهم .

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