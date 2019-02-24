القبض على أكبر “عصابة سطو” في “بنغازي”

قام أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي بضبط أكبر تشكيل عصابي يقوم بالسطو المسلح على المواطنين وتجار العملة، بعد عملية تم التخطيط لها لأكثر من شهرين للتحري وجمع المعلومات

وكانت آلية عمل هذه العصابة بحسب الإدارة تتم بمراقبة وملاحقة المواطنين ورصد الأشخاص الذين يقومون بصرف أو شراء عملة الدولار في سوق فينيسيا وأماكن أخرى من المدينة، لاعتراض طريقهم بعيدا عن عيون رجال الأمن وسلب أموالهم وما يملكونه

وتنشط العصابة أيضا في عمليات سطو على المولات والمجمعات الغذائية في أرض شبنة وحي السلام، وقد اعترفوا بالعديد من قضايا السرقة والسلب بقوة السلاح، حيث تركزت معظم قضاياهم في سوق فينيسيا

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