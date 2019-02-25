“الثني” يفتتح مقر “السجل العقاري” ببنغازي

افتتح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني مقر السجل العقاري في بنغازي والتابع لمصلحة التخطيط العمراني بالحكومة، رفقة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير التعليم فوزي بومريز وعدد من المسؤولين الحكوميين

افتتاح المقر الذي تم أمس الأحد والواقع في منطقة الحدائق أجرت الحكومة عليه أعمال الصيانة اللازمة نتيجة للأضرار التي لحقت به خلال الفترة الماضية

وبحسب صفحة الحكومة المؤقتة الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار محافظة الحكومة على ممتلكات وأرزاق المواطنين وسجلاتهم العقارية من خلال حفظها ومنع العبث بها

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