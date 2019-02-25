“الكهرباء” تدين “الاعتداءات” على موظفيها

أصدرت الشركة العامة للكهرباء بيانا بشأن حوادث الاعتداءات المتكررة على موظفيها كان آخرها في محطة “شكشوك” التي تعرض فيها المشغّل للضرب أثناء تأدية عمله

وقالت الشركة إن القصة بدأت عند فصل خط 11 ك.ف لغرض إجراء أعمال الصيانة، وبعد أن أنهى فريق الصيانة عمله تم الاتصال بمناوب المحطة لتشغيل الخط ولكن لم يرد على الهاتف، فسارع زملاؤه إلى المحطة إليه فوجدوه مرميا على الأرض في حالة حرجة بعد تعضه للضرب المبرح، ونقل على إثرها إلى مستشفى الزنتان

وأدانت الشركة هذا الفعل المتكرر والضرر الذي يلحق بموظفيها جراء غياب القانون، وأن هذه الأعمال العدائية تحبط معنويات فريق العمل وتؤثر على تحسين جودة أداء الشركة، خصوصا في هذه الأوقات التي وصفتها بـ”الحرجة”

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