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مدارس بنغازي “المدمّرة” تعود إلى “الحياة”

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قص رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني شريط افتتاح مدرستين في مدينة بنغازي، بعد إعادة صيانتهن، نظرا لما تعرضن له من دمار أثناء حرب القوات المسلحة على الإرهاب في المدينة

وتفقد الثني سير أعمال الصيانة بمدرسة أخرى إضافة إلى تفقد العمل بمصنع المقاعد الدراسية بالمدينة، وذلك خلال جولة رافقه خلالها وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

وشملت الصيانة كلا من مدرسة الاتحاد الواقعة بمنطقة الفويهات، ومدرسة الشموخ الواقعة بمنطقة الفعكات والتي تم كذلك زيادة قدرتها الاستيعابية من خلال إضافة بعض الفصول الدراسية لها

إضافة إلى مدرسة أم الشهيد الواقعة بمنطقة الصابري والتي بلغت قيمة صيانتها نحو 938 ألف دينار ليبي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2018 ميلادي، بحسب صفحة الحكومة الرسمية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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