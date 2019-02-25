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اجتماع لحلّ “أزمات ومشاكل” قطاع “النفايات”

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر ومستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومدير إدارة المحافظات والبلديات مع فريق عمل حل مشكلة قطاع النفايات

وتم عرض ومناقشة مقترح الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى 2020_2022 لقطاع النفايات الصلبة، سعيا من وزارة الحكم المحلي إلى أداء مهامها وتفعيل اختصاصاتها وفي إطار دعم ومساندة البلديات في العديد من المجالات

وقدم من خلاله الوزير ووضع العديد من الملاحظات والمقترحات على هذا المقترح حتى تحقق هذه الخطة المأمول منها النتائج الجيدة ومساعدة قطاع النفايات على حلحلة مشاكله

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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