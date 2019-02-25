توقعات حالة الطقس والامطار للساعات القادمة في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد ان تتواصل الأجواء الباردة وفرص هطول الأمطار خلال الساعات القادمة في مناطق الشمال والدواخل حسب التوقعات.

وقال الخبراء ان ذلك يأتي تزامناً مع تحرك المنخفض الجوي تدريجياً نحو الشرق.

واشار الخبراء إلى أن أعلى كميات الهطول من المنتظر أن تسجل بالجبل الأخضر حيث تصل لـ 40 ملم، كذلك بأقصى الساحل الغربي وغرب كل من الحمادة وجبل نفوسة ستبلغ حوالي 25 ملم.

واضاف الخبراء انه من المتوقع أن تكون كميات الامطار (خفيفة إلى متوسطة) بالساحل من طرابلس إلى مصراتة، سهل الجفارة، ترهونة، مسلاتة، بني وليد غدامس، الجنوب الغربي بمحاذاة الحدود الجزائرية، الخليج، وسهل بنغازي.

وبحسب الخبراء فستخف قوة حركة

الرياح قليلاً مقارنة بالأمس, فيما سيبقى البحر في حالة اضطراب ملحوظ بعموم الساحل عدا أقصى السواحل الشرقية حيث يكون أقل اضطراباً.

والله أعلم.

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