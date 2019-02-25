العمل على تهيئة بديل للباكور المتهالك

أعلنت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة الشروع في تهيئة طريق بديل لجسر الباكور بعد إتمام أعمال تقييم حالة الجسر الإنشائية.

وأشار بيان صحفي للهيئة إلى تحديد متطلبات صيانة جسر الباكور وإعداد المقايسات النهائية ووضع التقديرات المالية لإتمام إجراءات التعاقد على صيانة الجسر وفقا للائحة العقود الإدارية.

وكانت مديرية أمن المرج قد أعلنت في وقت سابق تجهيز خطة بديلة لتفادي أزمة السير في جسر الباكور الواقع على الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي المرج وتوكرة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجسر الباكور وقد بدت عليه آثار التهالك، فيما أبدى المتابعون لهذه الصور قلقهم من سقوط الجسر وتسبب ذلك في مخاطر كبيرة.

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