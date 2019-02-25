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داخلية الوفاق تدعم تحقيقات  النيابة حول تزوير الأرقام الوطنية

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، دعمها التام لكافة التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام و إشرافها المباشر لعمليات الفحص و المراجعة و التدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة و هيئة مكافحة الفساد و التنسيق المستمر مع مكتب النائب العام الليبي لكشف الحقائق و اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الهوية الليبية من اي عبث أو تزوير و إحالة كل من يثبت تورطه في ذلك الى القضاء لمحاكمته وفق القانون .

وأشارت الوزارة إلى البيان الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية المتعلق بتهم تزوير الأرقام الوطنية و ما يمثله ذلك من مساساً خطير بالأمن القومي .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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