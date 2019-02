ضبط 300 ألف قرص ترامادول وكيلو و 700 جرام كوكايين

المتوسط:

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن تمكن أعضاء التحري والقبض فرع اجدابيا بالادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط شاحنة وعلى متنهما 300 الف قرص ترامادول.

كما أشارت إلى تمكن أعضاء التحري والقبض بمكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط أربعة أشخاص من الجنسية الأفريقية يمتهنون ترويج المخدرات نوع كوكايين مبينة أن الكمية قدرت بأكثر من كيلو و 700جرام من مادة مخدر كوكايين

