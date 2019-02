القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة ببنغازي

المتوسط:

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، من ضبط أكبر تشكيل عصابي في منطقتي الهواري وشارع النفق بطريق النهر في بنغازي، كان يقوم بعمليات سطو مسلح على المواطنين وتجار العملة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالإدارة العامة للبحث الجنائي أن التشكيل العصابي كان يقوم «بسرقة أموال من داخل السيارات في سوق فينيسيا الحدائق، مضيفا أن آلية عمل هذه العصابة تبدأ بمراقبة وملاحقة المواطنين ورصد الأشخاص الذين يقومون بصرف أو شراء عملة الدولار في سوق فينيسيا وأماكن أخرى وعندها يقومون باعتراض الطريق عليهم ويتم سلب أموالهم».

