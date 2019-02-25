الداخلية تعلن ضبط 300 ألف قرص ترامادول وأكثر من كيلو كوكايين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الإدارة العامة

لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا تمكنت من ضبط 300 ألف قرص ترامادول.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية الأحد، إنها اتخذت

الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضية، مثمنة الجهود المبذولة من قبل فرع

أجدابيا.

وفي سياق متصل أكدت الوزارة، ضبطت أربعة أشخاص من الجنسية

الأفريقية يروجون مادة الكوكايين بكمية تقدر بأكثر من كيلو و 700 جرام.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أعلنت مطلع

فبراير الحالي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قبضت على شخص

ليبي الجنسية يتاجر بالمخدرات والخمور الأجنبية.

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