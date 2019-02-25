غنم سيارات وذخائر كانت بحوزة المعارضة التشادية في مرزق

مرزق-العنوان

تمكنت الكتيبة 212 التابعة للقوات المسلحة من غنم سيارات رباعية الدفع محملة برشاشات وراجمات، إضافة إلى غنم غدة ذخائر كانت مخبئة داخل أحد البيوت في مدينة مرزق.

وأوضحت الكتيبة في شريط مصور، نشرته يوم الأحد، أن هذه الغنائم تعود لقوات المعارضة التشادية، التي كانت تتخذ مرزق مسرحا لتنفيذ أنشطتها داخ ليبيا وخارجها.

وتمكنت القوات المسلحة، يوم الأربعاء، بسط سيطرتها على مرزق، بعد معارك عنيفة مع عصابات تشادية.

وثمن أهالي ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة انتصارات القوات المسلحة في الجنوب، وتطهيره من العصابات التشادية.

وحمل الأهالي في بيان، يوم الأحد؛ العصابات التشادية مسؤولية كل الأعمال الإجرامية أثناء انسحابهم من مرزق.

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