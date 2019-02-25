سبها تسعى لإزالة الأبنية العشوائية

التقى عميد بلدية سبها حامد الخيالي بعدد من المسؤولين في البلدية لبحث سبل الشروع في إزالة الأبنية العشوائية.

وشارك في الاجتماع الموسع مدير مكتب الأملاك والتخطيط العمراني ومدير مكتب الإسكان والمرافق وجهاز الحرس البلدي ومكتب دعم الدوريات بالحرس البلدي.

يشار إلى أن ظاهرة البناء العشوائي تعد من الظواهر التي تعاني منها بلدية سبها وسائر البلديات الأخرى بسبب غياب البدائل التي تحد من انتشارها للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

هذا وتعقد البلديات بين الحين والآخر اجتماعات لبحث سبل إزالة الأبنية العشوائية من المدن؛ إذ يمثل انتشارها مظهرا غير حضاري يؤثر على جمالية المدن ونظامها العمراني، فضلا عن الاتفاق على سلسلة إجراءات للحد من تفاقم ظاهرة انتشار هذه الأبنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية