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سبها تسعى لإزالة الأبنية العشوائية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى عميد بلدية سبها حامد الخيالي بعدد من المسؤولين في البلدية لبحث سبل الشروع في إزالة الأبنية العشوائية.

وشارك في الاجتماع الموسع مدير مكتب الأملاك والتخطيط العمراني ومدير مكتب الإسكان والمرافق وجهاز الحرس البلدي ومكتب دعم الدوريات بالحرس البلدي.

يشار إلى أن ظاهرة البناء العشوائي تعد من الظواهر التي تعاني منها بلدية سبها وسائر البلديات الأخرى بسبب غياب البدائل التي تحد من انتشارها للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

هذا وتعقد البلديات بين الحين والآخر اجتماعات لبحث سبل إزالة الأبنية العشوائية من المدن؛ إذ يمثل انتشارها مظهرا غير حضاري يؤثر على جمالية المدن ونظامها العمراني، فضلا عن الاتفاق على سلسلة إجراءات للحد من تفاقم ظاهرة انتشار هذه الأبنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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