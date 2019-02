لقاء مصري تونسي لبحث ملف التسوية السياسية في ليبيا

أشاد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالمستوى العالي من التنسيق والتشاور بين تونس ومصر فيما يخص ملف التسوية السياسية بليبيا ضمن إطار المبادرة الثلاثية لحل الأزمة الليبية.

حيث التقى السبسي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ والتي بدأت أعمالها أمس الأحد.

من جهة أخرى قالت الرئاسة التونسية إن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأفاق التسويات السياسية للأزمات التي تعصف بالمنطقة لاسيما في ليبيا.

