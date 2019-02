برلماني يتعجب من عدم رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية بعد تأمين الجيش لها

المتوسط:

أبدى عضو مجلس النواب عيسى العريبي استغرابه من عدم رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية التي تقوم قوات من الجيش والعاملين الموجودين بها بحمايتها خاصة بعدما تم التسليم بشكل سلمي وسلس، معتبرا أن المؤسسة الوطنية للنفط أصبحت حزبا سياسيا وليس مؤسسة تقنية تؤدي دور بيع للنفط.

وقال العريبي إن التواصل مع صنع الله منقطع منذ فترة طويلة، ملوحا بأنه من الممكن أن تكون بعض الدول بممارسة الضغوطات عليه لعدم رفع القوة القاهرة.

