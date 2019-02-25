مكافحة المخدرات أجدابيا تضبط شاحنة على متنهما 300 الف قرص ترامادول

ليبيا – تمكن أعضاء التحري والقبض فرع اجدابيا بالادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شاحنة على متنهما 300 الف قرص ترامادول في إطار الجهود المبذولة لمكافحة آفة المخدرات.

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داخلية الوفاق نوذهت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه بعد ورد معلومات تفيد بأن هناك شحنة من اقراص الترامادول على متنها تم إعداد كمين لضبطها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وثمّنت وزارة الداخلية الجهود المبذولة من قبل فرع اجدابيا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لمحاربة هذه الآفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية