“تعليم الوفاق” تتعهد بالنهوض بواقع مدرسة البويرات

زار وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة برفقة المشاركين في الاجتماع العادي الأول للوزارة الذي عُقد في مدينة سرت منطقة البويرات.

واطّلع جمعة ومن معه على واقع مدرسة البويرات التابعة للفرع البلدي الوشكة، فضلا عن متابعة سير العملية التعليمية في المنطقة والأوضاع الصعبة في المدرسة للوقوف على أبرز احتياجاتها والسعي لتوفيرها بأقرب وقت ممكن.

وتعهد وكيل وزارة تعليم الوفاق بمتابعة تنفيذ أعمال الوزارة الرامية إلى النهوض بواقع مدرسة البويرات في ظل ما تعاني منه من انعدام دورات المياه والمقومات الأساسية الأخرى الواجب توافرها في المبنى المدرسي؛ لضمان سير العملية التعليمية فيه بالشكل الطبيعي والأمثل، الذي ينتج جيلا متعلما ومتمكنا من العلوم التي يدرسها.

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