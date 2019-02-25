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“تعليم الوفاق” تتعهد بالنهوض بواقع مدرسة البويرات

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة برفقة المشاركين في الاجتماع العادي الأول للوزارة الذي عُقد في مدينة سرت منطقة البويرات.

واطّلع جمعة ومن معه على واقع مدرسة البويرات التابعة للفرع البلدي الوشكة، فضلا عن متابعة سير العملية التعليمية في المنطقة والأوضاع الصعبة في المدرسة للوقوف على أبرز احتياجاتها والسعي لتوفيرها بأقرب وقت ممكن.

وتعهد وكيل وزارة تعليم الوفاق بمتابعة تنفيذ أعمال الوزارة الرامية إلى النهوض بواقع مدرسة البويرات في ظل ما تعاني منه من انعدام دورات المياه والمقومات الأساسية الأخرى الواجب توافرها في المبنى المدرسي؛ لضمان سير العملية التعليمية فيه بالشكل الطبيعي والأمثل، الذي ينتج جيلا متعلما ومتمكنا من العلوم التي يدرسها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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