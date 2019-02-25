الكهرباء: وضع الشبكة “سيء” ونامل ترشيد الاستهلاك

قال مدير دائر الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، محمد التكوري، الاثنين، إن وضع الشبكة “سيء” بعد فقدانها 600 ميغاوات وخروج عدد من الوحدات الإنتاجية؛ بسبب التقلبات الجوية، راجيا من المواطنين تفهم الوضع وترشيد الاستهلاك.

وأوضح التكوري في تصريح للرائد، أن التقلبات الجوية وهيجان البحر وما نتج عنه من انسداد مداخل مياه البحر تسبب في تكدس الأعشاب البحرية بمكثفات الوحدة البخارية بمحطة مصراتة المزدوجة وأدى إلى خروج الوحدة وفقدان 210 ميغاوات من القدرة الإنتاجية بالمحطة.

وكانت الشركة قد أعلنت الأحد خروج الوحدات الأولى والثانية والثالثة من محطة الزاوية البخارية وفقدان 400 ميغاوات، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية